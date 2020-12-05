Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu A Para'da verdi veriştirdi: 3,5 milyon takipçin var kimse seni ciddiye almıyor

A Para ekranlarında izleyici karşısına çıkan Günaydın Hafta Sonu'nun bugünki konukları Fadik Sevin Atasoy, Müjde Kızılkan ve Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'ydu. Kariyerlerinden günümüzde pandemi sürecine kadar pek çok konuya değinen konuklar keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öte yandan Yeşim Ceren Bozoğlu 'Vundan sonraki yüzyıl hakikatin ve samimiyetin çağı olacak, pandemi bu süreci hızlandırdı.' dedi. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya ve sanat konusundaki sözleri ise sosyal medyaya damgasını vurdu.