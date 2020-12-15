Nusret Gökçe'den iki kriterli iş ilanı! Müdür arayan Nusret Gökçe'nin vereceği maaş...

Nusret Gökçe'den iki kriterli, yüksek maaşlı iş ilanı! Dünyanın pek çok noktasında restoran zinciri olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni restoranı için müdür arayışına geçti. Restoranın başına geçecek yeni müdüre vereceği maaş ağızları açık bırakırken Gökçe, bunun için yalnızca 2 kriter belirledi. İşte müdür arayan Nusret Gökçe'nin vereceği maaş...

Nusret Gökçe'den iki kriterli, yüksek maaşlı iş ilanı! Dünyanın pek çok noktasında restoran zinciri olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni restoranı için müdür arayışına geçti. Sosyetik kasap Nusret Gökçe, müdüre vereceği maaşla ağızları açık bıraktı.

Dünyanın popüler yerlerinde dükkanları olan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.



Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı. İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti.

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi.

Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.

NUSRET'E GELEN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

"Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?"

"Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız."

"Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino."

"Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım."

"Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın."