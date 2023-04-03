RAMAZAN İMSAKİYE
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Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"

Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"
03.04.2023 21:50 - Son Güncelleme: 03.04.2023 21:51

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Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı, "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları havada uçuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV canlı yayınında Ramazan ayı boyunca ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve duygusal anlar yaşanan programla birlikte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. 3 oğlu bir de torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarını görenler kardeşlerin birbirlerine hiç benzemediğine yönelik yorumlar yapıyor. İşte üçü de birbirinden farklı görünen Hatipoğlu kardeşler...

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