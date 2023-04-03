RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"

Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"

Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı, "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları havada uçuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV canlı yayınında Ramazan ayı boyunca ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve duygusal anlar yaşanan programla birlikte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. 3 oğlu bir de torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarını görenler kardeşlerin birbirlerine hiç benzemediğine yönelik yorumlar yapıyor. İşte üçü de birbirinden farklı görünen Hatipoğlu kardeşler...

03.04.2023 15:56 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:52
Nihat Hatipoğlu’nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu’na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: Birbirlerine hiç benzemiyorlar

"BİRBİRLERİNE HİÇ BENZEMİYORLAR"

Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı.

NİHAT HATİPOĞLU'NDA DUYGULANDIRAN SORU - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Hatipoğlu’nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu’na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: Birbirlerine hiç benzemiyorlar

11 Mayıs 1955 doğumlu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. 3 erkek çocuğu olan Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır Emel Hatipoğlu ile evli. Mutlu bir evlilik süren Hatipoğlu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Nihat Hatipoğlu’nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu’na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: Birbirlerine hiç benzemiyorlar

Çocukları ve eşiyle ekranlar dışında sakin bir hayat süren Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'nun duru güzelliği hayran bırakıyor.

Nihat Hatipoğlu’nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu’na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: Birbirlerine hiç benzemiyorlar

Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu adında üç çocuğu olan Nihat Hatipoğlu'nun oğullarını görenler "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları yapıyor.

Nihat Hatipoğlu’nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu’na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: Birbirlerine hiç benzemiyorlar

3 oğlu olduğu bilinen Nihat Hatipoğlu'nun bir de kız torunu var. Oğlu Mustafa'nın kızı olan bebeğin ismi ise Zeynep... Öte yandan Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatioğlu, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

NİHAT HATİPOĞLU'NDA DUYGULANDIRAN SORU - TIKLA

SON DAKİKA