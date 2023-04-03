Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"

3 oğlu olduğu bilinen Nihat Hatipoğlu'nun bir de kız torunu var. Oğlu Mustafa'nın kızı olan bebeğin ismi ise Zeynep... Öte yandan Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatioğlu, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

NİHAT HATİPOĞLU'NDA DUYGULANDIRAN SORU - TIKLA