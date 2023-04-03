Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı: "Birbirlerine hiç benzemiyorlar"
Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı, "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları havada uçuştu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV canlı yayınında Ramazan ayı boyunca ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen ve duygusal anlar yaşanan programla birlikte Nihat Hatipoğlu'nun hayatı merak ediliyor. 3 oğlu bir de torunu olan Nihat Hatipoğlu'nun çocuklarını görenler kardeşlerin birbirlerine hiç benzemediğine yönelik yorumlar yapıyor. İşte üçü de birbirinden farklı görünen Hatipoğlu kardeşler...
"BİRBİRLERİNE HİÇ BENZEMİYORLAR"
Nihat Hatipoğlu'nun çocukları Said, Osman ve Mustafa Hatipoğlu'na bakın! Görenler gözlerine inanamadı.
11 Mayıs 1955 doğumlu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. 3 erkek çocuğu olan Nihat Hatipoğlu, uzun yıllardır Emel Hatipoğlu ile evli. Mutlu bir evlilik süren Hatipoğlu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Çocukları ve eşiyle ekranlar dışında sakin bir hayat süren Nihat Hatipoğlu'nun eşi Emel Hatipoğlu'nun duru güzelliği hayran bırakıyor.
Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu adında üç çocuğu olan Nihat Hatipoğlu'nun oğullarını görenler "Birbirlerine hiç benzemiyorlar" yorumları yapıyor.
3 oğlu olduğu bilinen Nihat Hatipoğlu'nun bir de kız torunu var. Oğlu Mustafa'nın kızı olan bebeğin ismi ise Zeynep... Öte yandan Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatioğlu, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.