Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan doğum anını anbean paylaştı!

İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren şarkıcı Nihat Doğan, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak baba olduğunun müjdesini vermişti. Şimdi ise çiçeği burnunda anne Arzu Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Doğan, Instagram hesabında doğum anını anbean yayınladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Nihat Doğan'ın yaptığı yorum da dikkat çekti. Öte yandan Badıkan bebek, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım...