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Ecem Erkek eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol almış! Bakın Güldür Güldür’ün Naimesi'nin eski kocası kimmiş...

Ecem Erkek eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol almış! Bakın Güldür Güldür’ün Naimesi'nin eski kocası kimmiş...
19.01.2023 09:11

OTOMATİK OYNAT

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Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi! Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Onur Atilla, Özgür Aydın, Onur Buldu, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ecem Erkek'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Erkek'in 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı ve tek celsede boşandığı eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi kimmiş...

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