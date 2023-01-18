Ebru Şancı’dan bomba itiraf! Mert Ramazan Demir’i Yalı Çakını’na bakın kim önermiş…

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Bir iddiaya göre; ikili, Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki partneri Mert Ramazan Demir nedeniyle ayrıldı. Başka bir iddia ise Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk yaşadığı yönündeydi. Ancak ikili, yaptıkları ortak açıklamayla ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Ayrıldıkları günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi ise Ebru Şancı'nın açıklamasıyla gündem oldu. Şancı, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba bir itirafta bulunurken Kubilay Aka detayı dikkat çekti. İşte Ebru Şancı'nın o açıklaması...