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Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi!

Nihat Doğan İranlı hayranıyla evlendi!
09.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:16

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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlendi.

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Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu.

Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

Hürriyet'in haberine göre Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.

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NİHAT DOĞAN'IN HAMİLE EŞİ...

Gelen bilgiler arasında İranlı eş Arzu Doğan'ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

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