Bomba iddia! Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz boşanıyor

Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz'den üzen haber! 'Zaman zaman üzüyorum' diyerek itiraf etmişti... 5 yıllık evlilikte boşanma nedeni de ortaya çıktı. Buğra Gülsoy, katıldığı bir programda "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum" diyerek dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. "Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" diyen Buğra Gülsoy ile eşinden gelen ayrılık haberi ikilinin sevenlerini üzdü. 2011 - 2012 yılları arasında Burcu Kara ile evlenen ve 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile gerçekleştiren Buğra Gülsoy'un Cem adında bir erkek evladı var.