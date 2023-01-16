Nihat Doğan baba oldu! Eşi ve biricik oğlunu peş peşe paylaştı…

İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, düğünden hemen sonra ortaya atılan bebek iddialarını doğruladı. Baba olacağının müjdesini veren Doğan, ardından birçok iddia ile gündeme geldi. Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile kuliste aşk yaşadığı iddiasıyla da bir dönem çok konuşulan Doğan'ın bunların ardından eşi tarafından terk edildiği öne sürüldü. Söz konusu ayrılık iddiasına Instagram'da yayınladıkları mutluluk pozuyla karşılık veren ünlü çiftten beklenen haber geldi. Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, hastane odasında eşi ve oğluyla verdiği pozları art arda yayınladı. İşte Nihat Doğan'ın müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı...