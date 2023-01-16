Haberler Magazin Videoları Nihat Doğan baba oldu! Eşi ve biricik oğlunu peş peşe paylaştı…

Nihat Doğan baba oldu! Eşi ve biricik oğlunu peş peşe paylaştı…

Nihat Doğan baba oldu! Eşi ve biricik oğlunu peş peşe paylaştı…
16.01.2023 09:03 - Son Güncelleme: 16.01.2023 09:04

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:06
Kadırgalı'nın oğlundan...
Magazin 00:23
Oyuncu Görkem Sevindik’in...
Magazin 00:18
Azeri kızı Günel Zeynalova’nın...
Magazin 01:36
Ceren Karakoç’un kocası bakın...
Magazin 00:15
Seda Sayan ile biricik eşi...
Magazin 00:39
Cüneyt Arkın'ın mirası aileyi...
Magazin 00:18
3 aylık kaçamak bitti işte...
Magazin 03:18
Burhan Çaçan'ın cenazesi...
Magazin 00:46
Alişan'ın Türk Halk Müziği...
Magazin 00:18
Acun Ilıcalı Survivor...
Magazin 00:47
2 aylık hamile Aslı Enver’den...
Magazin 00:42
''Yok artık'' Merve Taşkın!...

İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren Nihat Doğan, düğünden hemen sonra ortaya atılan bebek iddialarını doğruladı. Baba olacağının müjdesini veren Doğan, ardından birçok iddia ile gündeme geldi. Bahar Candan'ın annesi Umut Candan ile kuliste aşk yaşadığı iddiasıyla da bir dönem çok konuşulan Doğan'ın bunların ardından eşi tarafından terk edildiği öne sürüldü. Söz konusu ayrılık iddiasına Instagram'da yayınladıkları mutluluk pozuyla karşılık veren ünlü çiftten beklenen haber geldi. Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, hastane odasında eşi ve oğluyla verdiği pozları art arda yayınladı. İşte Nihat Doğan'ın müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA