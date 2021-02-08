Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den gelen koronavirüs haberinin ardından Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarının da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Salgının başından beri tüm tedbirlere uyduğunu söyleyen Jahovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.