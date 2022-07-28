2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisiyle adını duyuran Murat Yıldırım; Suskunlar, Ramo, Aziz, Asi gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yıldırım, 2008–2014 yılları arasında meslektaşı Burçin Terzioğlu ile evli kaldı. Yıldırım, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Faslı güzel İman Elbani'yle de 2016 yılında nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden müjdeli haber ise geldi. Murat Yıldırım - İman Elbani çiftinin bir bebek bekledikleri iddia edildi. İşte detaylar...