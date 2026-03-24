Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son halini paylaştı ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

13 KEZ BURUN AMELİYATI GEÇİRDİ

3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olduğunu duyuran şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda bandajlarını çıkarmıştı. Son açıklamasında zorlu süreci geride bırakmaya başladığını ifade eden Dalkılıç, şunları söyledi:

Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür.

"AYAKTA BİR BURNUMUZ VAR"

Burnuyla ilgili yapılan yorumlara da değinen ünlü şarkıcı, artık eski protezden kurtulduğunu belirterek "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor."sözlerini ifade etti.

SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

Zorlu süreçte sevgilisi Özgü Kaya'nın desteğini de vurgulayan Dalkılıç, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Bir de bu kız bana pek güzel baktı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Murat Dalkılıç, daha önce yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle anlatmıştı:

Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım.

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ ÇOK ŞÜKÜR"

Bir kez daha bıçak altına yatan şarkıcı, 13. ameliyatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."sözlerini ifade etti.

"HASTA OLDUĞUMA ÇOK ÜZÜLMÜYORUM"

Çocukluk yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Dalkılıç, yaşadığı süreci şöyle özetlemişti:

7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı bizi. Şarkı söylerken nefes önemli; onu tam yerine getirmemiz gerekiyor. Burundan nefes alamayınca şarkı söylemek zorlaşır. Burun konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz. Benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu. Menenjit riski vardı. O riski almayalım diye 11'er saat, iki tane arka arkaya ameliyat oldum, komalar yaptım. O süre içerisinde doktor, 'Bu süreçte düzeltme ihtimalimiz var' dedi. İnsanlar hayatına zor şeyler geldiğinde üzülüyorlar. Ben hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. Hayatımda iki senedir şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum, hiç olmadığım Murat'ı keşfettim. Hasta olduğuma çok üzülmüyorum.

"HAYATTA HER ŞEY BİR ARAÇ"

Psikolojik olarak da zorlandığını dile getiren şarkıcı, bu sürece dair "Hayatımı yatakta geçirdiğim ilk zamanlar, 'Bundan sonra şarkıcılık yapacak mıyım, şarkıcılık olmasa ne yapacağım?' diye düşündüğüm zamanlar oldu. Tuhaf düşüncelerime en kısa sürede cevap verdim. Hayatta her şey bir araç. Şarkıcılık araç; şarkıcılık olmasa markıcılık olur. Ocakta bir kez daha ameliyat olmayı düşünüyorum. Artık ondan sonra bunu hatıralarda bırakmayı düşünüyorum."şeklinde konuştu.