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Eda Taşpınar'ın çekirge itirafı 'pes' dedirtti!

Eda Taşpınar'ın çekirge itirafı 'pes' dedirtti! "Çıtır çıtır çok güzeldi"

06.03.2020 10:00

Geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'da çekirge yiyerek şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, önceki akşam bir kez daha 'pes' dedirtti. Sosyetik Eda Taşpınar, Meksika’da yediği çekirgenin tadını tarif ederken yine şaşırttı: ‘Çıtır çıtır; portakallı gofret gibiydi’


Geçtiğimiz haftalarda gittiği Meksika'da çekirge yiyerek şaşkınlık yaratan Eda Taşpınar, önceki akşam bir kez daha 'pes' dedirtti.

Gelen "Coronavirüsü Türkiye'ye mi getireceksin?" eleştirilerini okumadığını söyleyen ikoncan, çekirgenin tadını da şöyle tarif etti: "Çıtır çıtır, çok güzeldi. Portakallı gofret gibiydi."


Eda'nın yediği çekirge

DOĞAN SAVAŞ

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