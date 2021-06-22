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Murat Başoğlu son dakika! Yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Spor salonunda dayak yedi

Murat Başoğlu son dakika! Yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Spor salonunda dayak yedi
22.06.2021 14:50
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Murat Başoğlu'nu tanınmama çabası kurtaramadı spor salonunda darbedildi! Öz yeğeniyle yasak ilişki görüntüleri infial yaratmıştı. 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan ve ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilen Murat Başoğlu gittiği spor salonunda saldırıya uğradı. Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşan Başoğlu'nu fark eden spor salonunun bir üyesi "ırz düşmanı" diyerek, öz yeğeni ile yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu'nun üzerine saldırıp darp etti.


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