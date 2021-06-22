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Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Murat Başoğlu'nu tanınmama çabası kurtaramadı spor salonunda darbedildi! Öz yeğeniyle yasak ilişki görüntüleri infial yaratmıştı. 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan ve ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilen Murat Başoğlu gittiği spor salonunda saldırıya uğradı. Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşan Başoğlu'nu fark eden spor salonunun bir üyesi "ırz düşmanı" diyerek, öz yeğeni ile yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu'nun üzerine saldırıp darp etti.

22.06.2021 10:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:50
Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

TANINMAMA ÇABASI KURTARAMADI, DAYAK YEDİ

Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı!

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Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Murat Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmiyor.

Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalıyla 4 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor!

Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, geçen hafta gittiği Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç edildi.

Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Tanınmamak için sakal bırakan Başoğlu, salonda başka bir misafir tarafından tanınarak, tartaklanmış. "Bu salonda seni istemiyoruz" diye bağıran misafir tarafından tartaklandıktan sonra salon sahipleri tarafından dışarı çıkarılan eski sunucunun, spor salonuyla ilişiği kesildi.