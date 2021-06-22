Murat Başoğlu ve yeğeninin teknedeki yasak aşk görüntüleri infial yaratmıştı! Tanınmama çabası kurtaramadı, dayak yedi

Murat Başoğlu'nu tanınmama çabası kurtaramadı spor salonunda darbedildi! Öz yeğeniyle yasak ilişki görüntüleri infial yaratmıştı. 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan ve ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilen Murat Başoğlu gittiği spor salonunda saldırıya uğradı. Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşan Başoğlu'nu fark eden spor salonunun bir üyesi "ırz düşmanı" diyerek, öz yeğeni ile yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu'nun üzerine saldırıp darp etti.

22.06.2021 10:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





