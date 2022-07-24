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Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi!

Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merak ediliyordu görenler hayranlıkla izledi!
24.07.2022 17:41 - Son Güncelleme: 24.07.2022 17:41

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Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu o görüntüler için şart koşmuştu... 25 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemden düşmüyor. 15. sezona evli bir kadın olarak girecek olan başarılı televizyoncu Anlı nikahla ilgili sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 48 yaşındaki Müge Anlı'nın ortaya çıkan fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Adana'ya gelin olan Müge'yi görenler bir kez daha hayran kaldı.

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