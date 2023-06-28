Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ı gören hayran kaldı,"Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları havada uçuştu. Sık sık 'öldü' haberleri ile gündeme gelen ve yapılan bu asılsız haberler ile sevenlerini korkutan Rahmi Özkan eşi ile sosyal medyada gündem oldu. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi Hüseyin Rahmi Özkan... İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 15 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan güzelliği ile göz doldurdu. İşte 2016 yılında evlilik yıl dönümünü Sibel Can ile birlikte kutlayan Rahmi Özkan ve eşi...