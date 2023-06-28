Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ı gören hayran kaldı: "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" Sibel Can'la...
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ı gören hayran kaldı,"Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları havada uçuştu. Sık sık 'öldü' haberleri ile gündeme gelen ve yapılan bu asılsız haberler ile sevenlerini korkutan Rahmi Özkan eşi ile sosyal medyada gündem oldu. 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi Hüseyin Rahmi Özkan... İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 15 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Avukat Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan güzelliği ile göz doldurdu. İşte 2016 yılında evlilik yıl dönümünü Sibel Can ile birlikte kutlayan Rahmi Özkan ve eşi...
"YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ı gören hayran kaldı, "Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi" yorumları havada uçuştu. Sibel Can'la yıllar önceki fotoğrafıyla dikkat çeken Rahmi Özkan'ın eşi bakın kimmiş...
23 Haziran 2023 Cuma günü sezon finali yapan Müge Anlı canlı yayın sırasında "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim" dedi rahatsız olduğu asılsız haberlerle ilgili uyarıda bulundu.
Anlı tepkisini, "Öncelikle bak şimdi ilk notumu yazdım sezon finalini yapıyoruz diye Rahmi Bey'i öldü diye haber yapmayın, bana da boşandı diye yazmayın. Sosyal medyayı çok iyi kullanan seyircilerim var, onlara dedim ki böyle yazanlara spam atın. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şikayet edecekmişsiniz. Adam aslan gibi maşallah ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın, kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin, amin" sözleriyle dile getirdi.
Yıllardır ATV ekranlarında yer alan ve artık tabiri caizse "Müge Anlı'nın avukatı" olarak bilinen Rami Özkan'ın eşini görenler hayran kaldı.