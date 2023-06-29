15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Altuğ, bu kez eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Atacan, birlikte tatile çıktığı eşinin en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Bikinisi ile kamera karşısına geçen Altuğ, kısa sürede gündem olurken "Kim der 48 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o halleri...