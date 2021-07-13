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Müge Anlı ve Sinan Özen'den ''Lale Devri'' düeti! İşte Sinan Özen ve Müge Anlı'nın gençliği...

Müge Anlı ve Sinan Özen'den ''Lale Devri'' düeti! İşte Sinan Özen ve Müge Anlı'nın gençliği...
13.07.2021 14:44 - Son Güncelleme: 13.07.2021 14:45
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Müge Anlı ve can dostu Sinan Özen'e bakın yıllar önceki halleri beğeni yağmuruna tutuldu! Geçtiğimiz aylarda Özen'i ofisinde ziyarete giden ve o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Müge Anlı, aldığı radikal kararla artık yalnızca ATV ekranlarında değil sosyal medyada da takipçileri ile iletişim halinde. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Anlı ile Özen'in dostluğu çok eskiye dayanıyor. İki dostun 2012 yılında TRT Müzik kanalında 'Sinan Özen Söylüyor' programında yaptığı ''Lale Devri'' düeti kulakların pasını silmişti. İşte Sinan Özen ile Müge Anlı'nın gençliği...


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