Müge Anlı ve can dostu Sinan Özen'e bakın yıllar önceki halleri beğeni yağmuruna tutuldu! İşte Sinan Özen ve Müge Anlı'nın gençliği...

Müge Anlı ve can dostu Sinan Özen'e bakın yıllar önceki halleri beğeni yağmuruna tutuldu! Geçtiğimiz aylarda Özen'i ofisinde ziyarete giden ve o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Müge Anlı, aldığı radikal kararla artık yalnızca ATV ekranlarında değil sosyal medyada da takipçileri ile iletişim halinde. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Anlı ile Özen'in dostluğu çok eskiye dayanıyor. Ünlü müzisyenin 2015 yılında yaptığı paylaşım sosyal medya gündeminde. "Şarkımın klibinde oynayan kuzenimin düğününde, #MügeAnlı ile nikah şahitliği yaptık." notuyla paylaştığı fotoğrafları görenler Müge Anlı'ya bir kez daha hayran kaldı. İşte başta Sinan Özen ile Müge Anlı'nın gençliği olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

13.07.2021 09:45 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





