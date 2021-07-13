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Aygün Aydın sinir krizine girdi! Hakan Sabancı'ya açtı ağzını yumdu gözünü: ''Kötürüm olduğunu görmeden...''

Aygün Aydın sinir krizine girdi! Hakan Sabancı'ya açtı ağzını yumdu gözünü: ''Kötürüm olduğunu görmeden...''
13.07.2021 17:35 - Son Güncelleme: 13.07.2021 17:35
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Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın akıllanmıyor! Hakan Sabancı ile ilişkilerini ispatlamak amacıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, peş peşe yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aydın'ın paylaşımlarından rahatsız olan ünlü iş insanı Hakan Sabancı ise koruma kararı aldırmıştı. Ancak Aygün Aydın, uzaklaştırma kararını ihlal etti ve 3 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Bugün cezaevinden çıkan Aydın'ın ilk işi ise Instagram hesabından açıklama yapmak oldu. Açıklamasında Sabancı'yı hedef alan Aygün, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Aygün Aydın'ın bomba etkisi yaratan o sözleri…


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