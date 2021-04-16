RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı değme sanatçılara taş çıkarttı! Müge Anlı, Muazzez Abacı'dan ''VURGUN'' isimli şarkıyı seslendirdi

Müge Anlı değme sanatçılara taş çıkarttı! Müge Anlı, Muazzez Abacı'dan ''VURGUN'' isimli şarkıyı seslendirdi
16.04.2021 17:32
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ATV ekranlarının fenomen ismi Müge Anlı bu kez sesiyle sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde instagram hesabı açan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu kez farklı bir özelliğiyle sosyal medyayı salladı. Paylaşımında Muazzez Abacı'ya ait 'Vurgun'' isimli parçayı seslendiren Anlı, kısa sürede binlerce beğeni aldığı takipçilerinden tam not aldı.


ATV ekranlarından yayınlanan fenomen programı Tatlı Sert ile tüm Türkiye'nin yılladır zirveden düşürmediği ismi Müge Anlı, geçtiğimiz gün sosyal medya platformu Instagram'da kendisine hesap açtı.

Yılladır sosyal platformlara olan mesafesi ile bilinen ünlü gazeteci, bu kararından vazgeçerek açtığı hesabından takipçilerine şarkı söylediği sürpriz video paylaşımda bulundu. Paylaşımında Muazzez Abacı'nın bir parçasını seslendirdiği görülen Anlı, gönderisine, "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" notunu ekledi.

BU KEZ SESİ İLE BÜYÜLEDİ

Kısa süre içinde takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü televizyoncu, sesi ile usta sanatçıları bile aratmadı.

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