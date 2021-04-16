RAMAZAN İMSAKİYE
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Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil’in sağlık durumunu açıkladı!

Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil’in sağlık durumunu açıkladı!
16.04.2021 15:44
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Seren Serengil, sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sunucu, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" şeklinde konuştu. İşte kısa bir tatile çıktığını belirten Seren Serengil'in son durumu…


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