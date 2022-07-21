Haberler Magazin Videoları Mod: İntikam! Çağla Şıkel fena ifşalandı! İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı yasak aşkın görüntülerini paylaştı: ''Yaşanan aşka bak''

Mod: İntikam! Çağla Şıkel fena ifşalandı! İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı yasak aşkın görüntülerini paylaştı: ''Yaşanan aşka bak''

Mod: İntikam! Çağla Şıkel fena ifşalandı! İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı yasak aşkın görüntülerini paylaştı: ''Yaşanan aşka bak''
21.07.2022 16:43

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Çağla Şıkel ile 'yasak aşk' mesajlarını ifşaladı! Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı intikam modunu açtı. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia etti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı, kısa sürede ikilinin konuşmaları gündem oldu.

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