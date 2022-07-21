Çağla Şıkel ile 'yasak aşk' mesajlarını ifşaladı! Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı intikam modunu açtı
Çağla Şıkel ile 'yasak aşk' mesajlarını ifşaladı! Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı intikam modunu açtı. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia etti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı, kısa sürede ikilinin konuşmaları gündem oldu.
21.07.2022 14:52 - Son Güncelleme: 21.07.2022 14:55
Çağla Şıkel ile 'yasak aşk' mesajlarını ifşaladı! Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı intikam modunu açtı, o mesajlar gündeme bomba gibi düştü.
Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı.
İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.
"DAHA BOŞANMADAN..."
Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.