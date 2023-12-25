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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:18 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:28

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'dan sonra adı Kardeşlerim'in yıldızı Eylül Lize Kandemir ile anıldı! Resmen açıkladı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Demir, Kardeşlerim'de Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'le görüntülenmişti. Demir'den, Kandemir hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Afra Saraçoğludan sonra adı Kardeşlerimin yıldızıyla anılmıştı! Mert Ramazan Demir Eylül Lize Kandemiri resmen açıkladı
Afra Saraçoğlu'dan sonra adı Kardeşlerim'in yıldızıyla anılmıştı! Mert Ramazan Demir Eylül Lize Kandemir'i resmen açıkladı

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