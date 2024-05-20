SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İran yasta! Reisi'nin ölümü sonrası İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Bunun üzerine İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda da ülke bayrağı yarıya indirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:31 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:36
İran yasta! Reisi’nin ölümü sonrası İstanbul Başkonsolosluğu’nda bayraklar yarıya indirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.



REİSİ'Yİ AKINCI İHA BULDU
Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.



Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.




İSTANBUL'DAKİ BAŞKONSOLOSLUKTA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

İran'da 5 günlük milli yas ilan edildi. İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda ise bayraklar yarıya indirildi.

İran Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi


Öte yandan Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreni yarın Tebriz'de gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştıİran Cumhurbaşkanı Reisinin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
Sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin helikopter kazasıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikastının benzer noktaları!Sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin helikopter kazasıyla Muhsin Yazıcıoğlu suikastının benzer noktaları!
İran Cumhurbaşkanı Reisinin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...İran Cumhurbaşkanı Reisinin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...

SON DAKİKA