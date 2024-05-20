İran yasta! Reisi’nin ölümü sonrası İstanbul Başkonsolosluğu’nda bayraklar yarıya indirildi





REİSİ'Yİ AKINCI İHA BULDU

Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.







Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.