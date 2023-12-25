Afra Saraçoğlu'dan sonra adı Kardeşlerim'in yıldızıyla anılmıştı! Mert Ramazan Demir Eylül Lize Kandemir'i resmen açıkladı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Demir, Kardeşlerim'de Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'le görüntülenmişti. Demir'den, Kandemir hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...