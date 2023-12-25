Afra Saraçoğlu'dan sonra adı Kardeşlerim'in yıldızıyla anılmıştı! Mert Ramazan Demir Eylül Lize Kandemir'i resmen açıkladı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Demir, Kardeşlerim'de Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'le görüntülenmişti. Demir'den, Kandemir hakkında ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Hatta çiftin, sette çok büyük bir kavga ettikleri, yönetmenlerin güç bela ayırdıkları gelen iddialar arasındaydı.