Mehmet Dinçerler'den eski sevgilisi Hande Erçel'e hamle "Hadise iyi ki bırakmış bunu" Hakan Sabancı görmesin ortalık karışır

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.Sürpriz evliliği öncesi oyuncu Hande Erçel ve bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz ay ise eski eşi Hadise'nin arkadaşı olduğu bilinen fenomen ve işletmeci Ala Tokel'e yaptığı yorumla dikkat çekmişti.

"İLK FOTO ÇOK HOŞ"

Instagram hesabından bir kare paylaşan Ala Tokel, Dinçerler'in işletmecisi olduğu tatlı dükkanında poz vermişti. Fenomen ismin paylaşımına, "İlk foto çok hoş" mesajını yazan iş insanı; durum fark edilince hemen geri adım atarak yorumunu silmişti. Bu yaşananların ardından Ala Tokel konu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

Haberi alıntılayan Ala Tokel şu açıklamayı yapmıştı:

Mehmet 10 yillik falan arkadaşım. Kendi markası olan magnolia yiyorum fotoda ona cok iyi yazmiş. Bu kadar erotik fotolar koymanıza gerek yok okunması için.

DİNÇERLER'İN SOSYAL MEDYA İMTİHANI

Mehmet Dinçerler'den yine bir sosyal medya hamle geldi. Bu kez bir dönem aşk yaşadığı Hande Erçel'e.Hande Erçel hakkında yapılan bir paylaşımı beğenen Dinçerler magazin gündemine bomba gibi düştü.