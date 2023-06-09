Haberler Magazin Videoları Cinsiyet değiştiren Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar bu kez meslek değiştirdi! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Cinsiyet değiştiren Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar bu kez meslek değiştirdi! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Cinsiyet değiştiren Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar bu kez meslek değiştirdi! Bakın şimdi ne iş yapıyor!
09.06.2023 11:55 - Son Güncelleme: 09.06.2023 11:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:32
Ceren Benderlioğlu spor...
Magazin 00:06
Mine Tugay ''Ay çok tatlı''...
Magazin 00:07
Songül Karlı ‘’aynen devam’’...
Magazin 00:18
Melisa Aslı Pamuk aşkı yine...
Magazin 00:10
Dilan Çiçek Deniz bornozlu...
Magazin 00:47
Merve Özbey'in son hali dikkat...
Magazin 00:44
Aslı Enver karnı burnunda...
Magazin 03:40
Beren Saat tarzıyla dikkat...
Magazin 00:14
Hülya Avşar tatilden paylaştı!
Magazin 00:29
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi sarmaş...
Magazin 23:04
Müge Anlı ATV canlı yayınında...
Magazin 00:32
Saba Tümer'den estetik...

Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği... Rüzgar Erkoçlar, "Emret Komutanım" dizisindeki Foto Fato karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Son zamanlarda ise farklı bir mesleğe yönelmiştir. Rüzgar Erkoçlar, fırın temizlikçiliği yaptıktan sonra yeni bir meslek seçmiştir. Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği hakkında kesin bilgilere sahip değilim, çünkü son bilgilerim 2021 yılına kadar uzanıyor ve bilgi güncellemesi yapamıyorum. Ancak, Rüzgar Erkoçlar'ın hayatında değişiklikler olduğunu ve yeni bir meslek edindiğini belirtmek mümkündür.

Magazin Videoları
Emret Komutanım dizisinde rol aldığı 'Foto Fato' karakteriyle tanınan oyuncu Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını aldı. 2017 yılında da Tuğba Erkoçlar ile dünyaevine girdi. Erkoçlar, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Özel hayatına dair sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erkoçlar'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı. Cinsiyet değiştirdikten sonra oyunculuğu bırakan Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği ise hayrete düşürdü. 37 yaşındaki Rüzgar Erkoçlar şimdilerde dövme yapıyor.
SON DAKİKA