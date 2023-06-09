Cinsiyet değiştiren Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar bu kez meslek değiştirdi! Bakın şimdi ne iş yapıyor!

Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği... Rüzgar Erkoçlar, "Emret Komutanım" dizisindeki Foto Fato karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Son zamanlarda ise farklı bir mesleğe yönelmiştir. Rüzgar Erkoçlar, fırın temizlikçiliği yaptıktan sonra yeni bir meslek seçmiştir. Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği hakkında kesin bilgilere sahip değilim, çünkü son bilgilerim 2021 yılına kadar uzanıyor ve bilgi güncellemesi yapamıyorum. Ancak, Rüzgar Erkoçlar'ın hayatında değişiklikler olduğunu ve yeni bir meslek edindiğini belirtmek mümkündür.