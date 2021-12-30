Mehmet Ali Erbil'den olay açıklamalar! Kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi hakkında bakın ne dedi! Sansür uygulatıyordu...

Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi hakkında konuştu. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ve dekolteli fotoğrafları ile Mehmet Ali Erbil'den taciz gördüğünü ileri süren Ece Ronay'ın hedefinde yer alan Yasmin Erbil'e bir dönem şovmen babası sansür uygulatıyordu.Geçtiğimiz akşam Mehmet Ali Erbil, abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bir mekanda yılbaşı yemeği kutlamasında görüntülendi. Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorusuna yanıt veren Erbil'in açıklaması sırasında eski eş Nergis Kumbasar da devreye girdi, son dönemde magazin gündemini epey meşgul eden 'dekolte' tartışması hakkında ünlü çift kızları Yasmin Erbil'i işte böyle savundu...