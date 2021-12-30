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Aman Hadise sakin! Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Hastaneyi birbirine katıp kaçmaya çalışırken...

Aman Hadise sakin! Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olaylı gecesi! Hastaneyi birbirine katıp kaçmaya çalışırken...
30.12.2021 09:59

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Şarkıcı Hadise ile sevgilisi, dün bir hastane çıkışında ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerini, "Muhabirler bizi çekmesin" diye uyaran çifte tepki yağdı. Hadise, Instagram hesabından, "KKTC'deki yeni yıl konserim için PCR testi yaptırdım. Mutluyum pozitif çıktı" diye yazdı.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün Ulus'taki bir hastaneden çıkarken büyük panik yaşadı.

Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift hastane güvenliğini ayağa kaldırdı.

Güvenlik görevlileri, basın mensuplarına "Abi rica ediyorum çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikâyet edeceklermiş, burada çekmeyin" demesi üzerine uzaklaşan basın mensupları, Ulus'ta çiftin aracını bekledi.

Muhabirleri fark eden çiftin şoförü kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti.

Çiftin bulunduğu araç, Levent'te çevirmeye takıldı.

Çevirmeden de hızlı geçmeye çalışan şoför, sonrasında durmak zorunda kaldı.

Aracın durması ile karşısında muhabirleri gören çiftin panik halleri objektife takıldı.

Hastaneye neden geldiklerini ve neden kaçtıklarını soran muhabirlere cevap vermeyen çift tepki topladı.

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