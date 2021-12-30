Şarkıcı Hadise ile sevgilisi, dün bir hastane çıkışında ortalığı birbirine kattı. Güvenlik görevlilerini, "Muhabirler bizi çekmesin" diye uyaran çifte tepki yağdı. Hadise, Instagram hesabından, "KKTC'deki yeni yıl konserim için PCR testi yaptırdım. Mutluyum pozitif çıktı" diye yazdı.