Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün Ulus'taki bir hastaneden çıkarken büyük panik yaşadı.
Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift hastane güvenliğini ayağa kaldırdı.
Güvenlik görevlileri, basın mensuplarına "Abi rica ediyorum çekmeyin, yoksa işimizden olacağız. Şikâyet edeceklermiş, burada çekmeyin" demesi üzerine uzaklaşan basın mensupları, Ulus'ta çiftin aracını bekledi.
Muhabirleri fark eden çiftin şoförü kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti.
Çiftin bulunduğu araç, Levent'te çevirmeye takıldı.
Çevirmeden de hızlı geçmeye çalışan şoför, sonrasında durmak zorunda kaldı.
Aracın durması ile karşısında muhabirleri gören çiftin panik halleri objektife takıldı.
Hastaneye neden geldiklerini ve neden kaçtıklarını soran muhabirlere cevap vermeyen çift tepki topladı.