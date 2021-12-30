Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi hakkında bakın ne dedi! Sansür uygulatıyordu... Eski eş Nergis Kumbasar da devreye girdi
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi hakkında konuştu. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ve dekolteli fotoğrafları ile Mehmet Ali Erbil'den taciz gördüğünü ileri süren Ece Ronay'ın hedefinde yer alan Yasmin Erbil'e bir dönem şovmen babası sansür uygulatıyordu.Geçtiğimiz akşam Mehmet Ali Erbil, abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bir mekanda yılbaşı yemeği kutlamasında görüntülendi. Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorusuna yanıt veren Erbil'in açıklaması sırasında eski eş Nergis Kumbasar da devreye girdi, son dönemde magazin gündemini epey meşgul eden 'dekolte' tartışması hakkında ünlü çift kızları Yasmin Erbil'i işte böyle savundu...
Sansür uygulatıyordu... Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi hakkında bakın ne dedi! Eski eş Nergis Kumbasar da devreye girdi...
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bir mekanda yılbaşı yemeği kutlamasında görüntülendi. Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorusuna yanıt veren Erbil'e, Nergis Kumbasar da dahil oldu.
Basın mensuplarına poz veren Mehmet Ali Erbil ve dostları ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Erbil, "Karaköy'de yeni açılan mekana geldik, mekan sahibi Bülent Korkmaz sağ olsun bizi ağırladı, sevdiklerim ile erken yıl başı yemeğine geldim" dedi.
Muhabirlerin "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Erbil "Kötü geçti tabii ki, Ülkeler adına da kötü geçti. İnşallah 2022'de bizim için güzel olur umarım" dedi. "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.