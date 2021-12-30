Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil’in dekoltesi hakkında bakın ne dedi! Sansür uygulatıyordu... Eski eş Nergis Kumbasar da devreye girdi

Muhabirlerin "2021 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Erbil "Kötü geçti tabii ki, Ülkeler adına da kötü geçti. İnşallah 2022'de bizim için güzel olur umarım" dedi. "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.