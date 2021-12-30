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Ebru Polat yarı çıplak yatak paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Ebru Polat yarı çıplak yatak paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Sosyal medya ikiye bölündü
30.12.2021 14:02

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Ebru Polat'tan instagramı sallayan paylaşım! Yarı çıplak yatak paylaşımıyla gündem oldu! Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçen günlerde 6 milyon TL'lik aracı ile gündem olmuştu. Attığı her adımla sık sık adından söz ettiren Polat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, yatakta verdiği yarı çıplak pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da hızla yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...

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