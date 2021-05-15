Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' demişti... Eleştirilen Erbil'in 20 yıllık vicdan azabı!

Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' demişti... Yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan Erbil'den yeni açıklama geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili geçtiğimiz günlerde itirafta bulundu. Nefise Karatay ile çıplak fotoğraflarının en büyük pişmanlığı olduğu belirten Erbil'i takdir edenler kadar eleştirenler de oldu. Erbil sözlerin, " Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı..." diyerek açıklık getirdi.