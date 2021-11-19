Haberler Magazin Videoları Masterchef Pelin'in sevgilisi Danilo Zanna'yla yasak aşk iddiası sonrası stüdyoyu bastı 'o benim!' Esra Erol'a çıkan sevgilisi...

Masterchef Pelin'in sevgilisi Danilo Zanna'yla yasak aşk iddiası sonrası stüdyoyu bastı 'o benim!' Esra Erol'a çıkan sevgilisi...

Masterchef Pelin'in sevgilisi Danilo Zanna'yla yasak aşk iddiası sonrası stüdyoyu bastı 'o benim!' Esra Erol'a çıkan sevgilisi...
19.11.2021 09:13
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Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Aşklarının sahte olduğu iddialarından sonra Pelin Zaman'ın sevgilisi Masterchef stüdyosunu bastı.

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