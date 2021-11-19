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Gözde Türker’den cesur paylaşımlar! Siyah minisiyle sosyal medyayı salladı…

Gözde Türker’den cesur paylaşımlar! Siyah minisiyle sosyal medyayı salladı…
19.11.2021 01:43 - Son Güncelleme: 19.11.2021 01:45
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Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Türker, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma oyuncunun babası Cemal Türker de kayıtsız kalamadı. İşte Gözde Türker'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

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