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Haberler Galeri Magazin Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Masterchef son bölümde ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direkt eleme oyunu için tezgah başına geçti. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül eleme oyununda Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman yapmak için mücadele verdi. Gecenin birincisi Serhat seçilirken MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme adayı Barbaros oldu. Sosyal medya Masterchef yarışmacılarını yakından takip ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katıldığı ortaya çıkmıştı. Masterchef finale yaklaşırken tek kadın finalist olan yarışmacı Özgür Coşar'ın kim olduğu merak edildi. Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler ise şaşırdı.

17.12.2020 18:20 - Son Güncelleme: 17.12.2020 18:20
Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Masterchef 2020 finale doğru yaklaşırken tek kadın finalist yarışmacı Özgür Coşar'ın Instagram hesabında Çağla Şıkel'i görenler şaşırdı. İşte ilk kez Masterchef'te gördüğümüzü sandığımız ama aslında yüzlerine aşina olduğumuz yarışmacılar hakkındaki gerçekler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.

Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

Masterchef Özgül Coşar ile Çağla Şıkel'i yan yana görenler şaşırıyor! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

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