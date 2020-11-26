Masterchef jürisi Danilo Zanna paylaştı sosyal medyayı altüst etti! Meğer Türk eşiyle olay yaratan Danilo Zanna ve Eda Ece...

Önce atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Elin Oğlu programıyla şöhreti yakalayan ardından reklam filmleri ve sinema filmleri derken bir sosyal medya fenomenine dönüşüne Danilo Zanna 2 sezondur TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te jüri koltuğunda oturuyor. Türk eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'yla evlendikten sonra adeta hayatı değişen ve Türkiye'de şöhreti bulan İtalyan şef, sempatik tavırlarıyla kalpleri çeldi. Bozuk Türkçesi ve samimi yaklaşımıyla sevilen bir isim haline gelen Danilo Zanna Instagram hesabından öyle bir Eda Ece paylaşımı yaptı ki görenler şaştı kaldı. Eda Ece ve Danilo Zanna paylaşımı çok konuşulacak cinsten...

Onun için her şey atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla başladı. Sonrasında ise tam anlamıyla şöhreti ve aşkı Türkiye'de buldu.

Masterchef'in jürilerinden olan İtalyan Danilo Zanna hepimizin çok sevdiği bir isim haline geldi! kendine has kırık Türkçesi ve programda yarışmacılara verdiği tepkilerle kendinden sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da, eski rol arkadaşı Eda Ece ile bir fotoğraf paylaşarak eski günleri yad etti.

2016 yılında Görümce filminde ilk kez profesyonel olarak rol alma şansını yakaladı. Filmde "Francesco" karakterine hayat veren Danilo Zanna'nın oyunculuğu da çok sevildi. Görümce filminde, aşkının peşinde İtalya'dan İstanbul'a gelen bir karakteri canlandırması onun için çok da zor olmamış. Aynı filmde "Deniz" karakterini canlandıran Eda Ece ile de burada tanışıp arkadaş olmuşlar.

Danilo Şefimiz, bugün Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla eski günleri andı. Görümce filminde beraber rol aldığı Eda Ece ile 4 sene önce sette çekilen bir fotoğrafı "Ooo ne buldum!" notuyla paylaşan Danilo, gönderiye Eda Ece'yi de etiketlemeyi ihmal etmedi.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

DANİLO ZANNA'NIN EŞİ KİDMİR?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"