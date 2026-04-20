İkinci Bebek Heyecanı Resmen Duyuruldu

Dijital dünyanın en popüler içerik üreticilerinden biri olan Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, bir süredir hayranları arasında merak konusu olan iddialara son noktayı koydu. İlk çocukları Aren Ata ile ebeveynlik dünyasına adım atan ünlü çift, ailelerinin genişlediğini ortak bir sosyal medya paylaşımıyla ilan etti.

"Aren Ata Abi Oluyor"

Resmi hesaplarından paylaştıkları neşeli karelerle müjdeyi veren ikili, gönderilerine şu notu düştü:

"Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz."

Kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve beğeni alan paylaşım, magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Takipçilerinden Tebrik Yağdı

Kafalar kanalındaki başarılı performansıyla tanınan Atakan Özyurt'un bu mutlu haberi, sadece hayranlarını değil, sosyal medya dünyasındaki pek çok ünlü ismi de sevindirdi. İkinci çocuklarının cinsiyeti henüz merak konusu olan Özyurt ailesi, bu yeni dönemde heyecanlarını takipçileriyle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.