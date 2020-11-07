Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı.

Eray Aksungur, ekran ve yarışma deneyimi olan bir isim. Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...

Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.