Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...
Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.
Ancak yarışmadan elendikten sonra Duygu Acarsoy nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Ancak bunun öncesinde Duygu Acarsoy'un Esra Erol'un programına katıldığı ve bir önceki evliliğinde yaşadıklarını anlattığı ortaya çıkmıştı. Gelin görün ki daha önce ekran macerası olan tek yarışmacı Duygu Acarsoy değilmiş. Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak.
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı.