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Masterchef Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.

07.11.2020 13:58 - Son Güncelleme: 07.11.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





