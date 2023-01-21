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Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı

Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı
21.01.2023 18:31 - Son Güncelleme: 21.01.2023 18:31

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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Bir yanda ekran macerasına devam ederken bir yandan da restoran işletmeciliği yapan Danilo Zanna hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.

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