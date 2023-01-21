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Haberler Magazin Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı 'Çakma peynir' krizi

Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı 'Çakma peynir' krizi

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Bir yanda ekran macerasına devam ederken bir yandan da restoran işletmeciliği yapan Danilo Zanna hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.

21.01.2023 09:41 - Son Güncelleme: 21.01.2023 09:41
Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı ’Çakma peynir’ krizi

Elin Oğlu programıyla şöhrete kavuşan, Masterchef sayesinde ününü katmerleyen ünlü şef Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı ’Çakma peynir’ krizi

Bülent Cankurt'un haberine göre; 'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, Zanna'nın foyasını ortaya çıkardı.

Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı ’Çakma peynir’ krizi

Peki neler yaşandı? İşte Bülent Cankurt'un o yazısı:

Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı ’Çakma peynir’ krizi

İtalyanların meşhur peyniri parmesan, sadece Parma şehri ve civarındaki bölgede üretilen peynire denir. Bunu niye anlattım?

Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı ’Çakma peynir’ krizi

TV programıyla şöhreti yakalayan, yıllardır ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yüzünden. Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış.

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