Masterchef Danilo Zanna rezil rüsva oldu! O isim foyasını ortaya çıkardı sosyal medyada yayınladı 'Çakma peynir' krizi
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Bir yanda ekran macerasına devam ederken bir yandan da restoran işletmeciliği yapan Danilo Zanna hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.
21.01.2023 09:41 - Son Güncelleme: 21.01.2023 09:41
Elin Oğlu programıyla şöhrete kavuşan, Masterchef sayesinde ününü katmerleyen ünlü şef Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
TV programıyla şöhreti yakalayan, yıllardır ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna yüzünden. Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış.