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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı!
17.08.2022 17:41 - Son Güncelleme: 17.08.2022 17:42

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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt gecelerde yakalandı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Ünlü ismin çocukları da en az kendisi kadar ünlü. Şarkıcı Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen Emir Aksüt, Bebek'te kameralara yansıdı. Daha önce de birçok kez gazetecilere yakalanan ve panik olan Aksüt, İstanbul gecelerinde eğlenmeye devam edeceğini gösterdi. Onu görenler ise, "Karizmanın vücut bulmuş hali" yorumları yaptı.

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