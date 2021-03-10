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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...
10.03.2021 10:57
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ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının adeta kopyası.


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