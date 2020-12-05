Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

Hercai'ye yeni sezonda katılan ve tüm dikkatleri çeken isimlereden biri de Aslan Aslanbey karakteri oldu. Öldü sanılan Sultan'ın oğlu Aslan Aslan Bey'i canlandıran Doğan Bayraktar, kısa sürede kadınların yakın markajına girdi. Hem yakışıklılığı hem de Akın Akınözü'ne olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Bayraktar ne yazık ki Hercai'ye veda etti. Doğan Bayraktar'ın vedası herkesi üzerken hakkında araştırma yapan annesini görünce şaştı kaldı. Doğan Bayraktar'ın annesi oğlundan daha çok sosyal medyayı salladı. Anne-oğulu yan yana görenler ablası sandı. Şaşırmamak elde değil. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere ünlülerin anneleri.