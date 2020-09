Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar bikinili görüntülendi! 21 yaşındaki Aslıhan denize girmek yerine...

01.09.2020 10:38

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline devam ediyor. Bodrum Gündoğan'da bir otelin locasında görüntülenen 21 yaşındaki Karalar, uzun süre telefonla konuşurken dikkat çekti. Bikinili haliyle görüntülenen Aslıhan Karalar, düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın 2020 yaz tatilinden görüntüler...